Negentiende patiënt besmet met legionella: “Dit bevestigt onze verwachtingen”

Gent - Opnieuw is in Gent een patiënt opgenomen met legionella, is bevestigd aan onze redactie. Intussen zijn al 19 mensen besmet. Het nieuwe slachtoffer is niet in levensgevaar. “Dit bevestigt onze verwachting dat er nog patiënten zullen bijkomen in deze uitbraak”, zegt Joris Moonen van Agentschap Zorg en Gezondheid.

De patiënt werd opgenomen in het AZ Jan-Palfijn in Gent. Zijn toestand is stabiel en hij ligt niet op intensieve zorgen. Zijn eerste ziekteklachten zijn begonnen op 13 mei. Het gaat om een man uit de Gentse deelgemeente Ledeberg die in de nacht van donderdag op vrijdag opgenomen werd in het Gentse ziekenhuis Jan Palfijn en zich dagelijks door de kanaalzone beweegt voor zijn werk. Dat bevestigt dat de bron in die zone te vinden is.”

De incubatietijd van legionella is maximaal 19 dagen, maar meestal tussen 2 en 10 dagen. “De mogelijkheid blijft bestaan dat de bron nog actief is, al is dat niet zeker”, zegt het agentschap. “Maar deze patiënt verandert niets aan wat we gisteren (donderdag, nvdr.) hebben aangekondigd, namelijk de bron hiervan zo snel mogelijk opsporen.”

De besmetting heeft eerder deze week ook al twee mensenlevens gekost.

