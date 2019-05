Supporter schopt en slaat tegen speler van Sunderland wanneer die over de boarding tussen het publiek valt

Look at that scumbag Pompey fan kicking the Sunderland player whilst he’s defenceless on the floor #PORSUN pic.twitter.com/qnjNdX67XI

Het voetbalgeweld in Engelse stadions is door zware straffen zo goed als verdwenen. Maar wanneer een speler tussen de supporters belandt, durft het toch al eens mislopen. Toen Luke O’Nien van Sunderland over de boarding viel, werd hij door een toeschouwer van Portsmouth geschopt en geslagen. Wanneer de ploegmaats op hun beurt reageren, wil de agressor nadien nog het veld op stormen om het uit te vechten. Maar dàt vonden de overige fans er toch over en zij konden de man in kwestie daar nog voor behoeden.

Luke O’Nien wilde het incident achteraf niet opblazen. Al zal de man in kwestie (met het blauwe hemdje en opgeschoren haar) zijn commentaar niet graag horen: “Ik heb mijn klein nichtje al harder weten slaan, dus ik heb er geen problemen mee.”

Fans and players interacting at the Portsmouth v Sunderland play off ?? #Portsmouth #Sunderland ?? pic.twitter.com/2PR11wWtbZ — Mev (@kennylanglea) 16 mei 2019

Door het 0-0-gelijkspel plaatste Sunderland voor de finale van de play-offs in League One, de derde klasse in Engeland, nadat het de heenwedstrijd met 1-0 had gewonnen. Sunderland, twee jaar geleden nog actief in de Premier League, moest vooral doelman Jon McLaughlin en het doelhout danken tegen Portsmouth.

In de finale op 26 mei in het Wembleystadion speelt Sunderland tegen Charlton Athletic of Doncaster Rovers.