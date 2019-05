Jobbeurs North Sea Port: ticket naar het nabije Noorden

Gent - Dankzij het samenwerkingsverband North Sea Port haven reikt de Gentse haven tot in Terneuzen – en nu zelfs ook Vlissingen. Sinds dit jaar heet de Jobbeurs Kanaalzone Gent-Terneuzen dan ook Jobbeurs North Sea Port. De kanaalzone wordt interessanter als werkplek, want er wordt flink geïnvesteerd in mobiliteit en toegankelijkheid.

North Sea Port is het samenwerkingsverband tussen Gent, Terneuzen en Vlissingen. Er zijn heel wat jobkansen aan beide zijden van de grens, zegt Freddy Van Malderen, Provinciaal Directeur Arbeidsmarktwerking VDAB Oost-Vlaanderen.

“Het is nu nog makkelijker om een job te vinden in Zeeland en omgekeerd. De waaier aan jobs in logistiek, transport, chemie, bio … is heel divers. Dat er toevallig een landsgrens doorheen loopt, doet er eigenlijk niet toe. Op het vlak van opleiding, belastingen, sociale zekerheid en pensioenrechten is er nog werk aan de winkel maar er is zeker een evolutie. VDAB kijkt trouwens al lang over de grens.”

Vlot bereikbaar

Ook pendelen wordt makkelijker. De Westerscheldetunnel brengt je snel in Zeeland, de vernieuwde Tractaatweg tussen Terneuzen en Zelzate doet je heel wat tijd winnen. “Vlotte mobiliteit is essentieel voor een havenjob. Shuttledienst Max Mobiel is een heel belangrijke partner”, stelt Geoffrey Lamont, teamleader Transport & Logistiek. Max Mobiel bracht in 2018 3.600 pendelaars naar het werk in het Gentse havengebied en rondde voor het eerst de kaap van 300.000 reservaties op één jaar: een noodzakelijke speler om de bereikbaarheid van het North Sea Port-gebied te blijven verbeteren. Belangrijk voor bedrijven in de haven én voor de Oost-Vlamingen die er willen werken.

“Max Mobiel bedient vanuit Gent-Dampoort meer dan zeventig bedrijven verspreid over de haven, waaronder Arcelor Mittal, Bleckmann, Katoennatie en DSV in nauwe samenwerking met de uitzendsector, Vegho (Vereniging van havengebonden bedrijven) en North Sea Port. Vervoer naar Terneuzen en Vlissingen zou mooi zijn: op die manier zouden werkzoekenden makkelijker de weg naar vacatures kunnen vinden over de landsgrenzen heen. Toch is de haven nu al toegankelijker dan je zou denken, ook met de fiets”, zegt de directeur.

“Van Gent-centrum naar pakweg Volvo Trucks overbrug je zeker met een e-bike redelijk snel. We willen nu graag digitaal elke vacature in de haven op je smartphone brengen met het traject met auto, fiets of openbaar vervoer vanuit je woonplaats. In Brussel bestaat dat al (www.nouveaujob.be), een samenwerking tussen VDAB en Actiris om Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen te krijgen. Wij zouden graag de piloot voor Vlaanderen willen lanceren in Gent.”

Via Max Mobiel kan je vanaf het station Gent-Dampoort ook naar de Jobbeurs North Sea Port op zaterdag 25 mei tussen 10 en 15 uur. Zo voel je zelf meteen aan of heen en terug naar de haven je wel ligt. “Bovendien is er zelfs kinderopvang voorzien”, benadrukt Geoffrey Lamont.

Meer info: www.northseaport.com / vdab.be/jobbeurshaven