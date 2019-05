Antwerpse bedrijven gaan in najaar op missie naar Ethiopië

Bedrijven als Ontex, H&M, Decathlon, Boortmalt en Philips doen al zaken in Ethiopië. Met een exploratiemissie wil Voka - KvK Mechelen-Kempen Antwerpse bedrijven met deze snel groeiende economie laten kennismaken. De missie onder leiding van gouverneur Cathy Berx staat gepland in het najaar.

Belcofeed-Intraco uit Grobbendonk is alvast ervaringsdeskundige. “We voeren al jaren veevoederkernen voor pluimvee uit. Ik kom zelf al 20 jaar in Ethiopië en ze weten van aanpakken. De mensen spreken Engels, de markt blijft er groeien en het is een enorm groot land met erg vruchtbare grond. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om zaken te doen”, getuigt Jan Van Aelten, algemeen directeur van Intraco.

Volgens cijfers van Flanders Investment and Trade (FIT) voeren Vlaamse bedrijven vooral uit naar Ethiopië. Maar er zijn nu ook veel export- en investeringskansen.

Moderne industieparken

“Vooral voor bedrijven die bezig zijn met hernieuwbare energie of actief zijn in de sector van agro-food, industrie, logistiek, gezondheid en textiel zijn er interessante businessopportuniteiten. Na China is het Afrikaanse continent de regio die almaar belangrijker zal worden”, vertelt Petra Van Bouwelen, International Business Development Manager bij Voka - KvK Mechelen-Kempen.

“We spreken hier over een land dat 36 keer zo groot is als België, met 102 miljoen inwoners. Het gaat niet alleen om goedkope energie, lage productiekosten en vele grondstoffen maar ook over enorme investeringen door de overheid in nieuwe industrieparken, infrastructuur en privatiseringen. Thomas More Geel heeft niet voor niets een samenwerkingsakkoord gesloten met de universiteit van Mekelle, een van de groeiende steden die we tijdens de missie ook gaan bezoeken. Voordeel is ook dat er amper twee uur tijdsverschil met Vlaanderen is.”

