Aanslag Joods Museum: Mehdi Nemmouche afgelopen nacht overgeleverd aan Frankrijk

Mehdi Nemmouche is afgelopen nacht overgeleverd aan Frankrijk. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door zijn advocaat, meester Sébastien Courtoy. De 33-jarige Fransman werd begin maart veroordeeld tot levenslang voor de terreuraanslag op het Joods Museum van Brussel, die in mei 2014 het leven kostte aan vier mensen.

In Frankrijk moet Nemmouche terechtstaan voor de gijzeling van vier Franse journalisten in Syrië. Uit vrees voor een ontsnapping gebeurde volgens de krant alles in de grootste discretie. De speciale eenheden werden ingezet voor deze operatie.

De aanslag op het Joods Museum van Brussel vond plaats op 24 mei 2014 en eiste vier mensenlevens. Een echtpaar Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke, de 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Een week na de aanslag werd in Marseille Mehdi Nemmouche opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op degene die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS. De man ontkende dat hij de aanslag had gepleegd maar het Brusselse assisenhof bevond hem begin maart 2019 wel schuldig aan viervoudige moord met een terroristisch karakter en veroordeelde hem tot een levenslange gevangenisstraf. Daarnaast werd hem een terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd.

LEES OOK. De ultieme coup de théâtre van Mehdi Nemmouche op proces over aanslag op Joods Museum: “Het leven gaat verder”

Na zijn arrestatie werd Nemmouche door vier Franse journalisten herkend als een van de mannen die hen bewaakten toen ze in 2013 in Syrië door IS gegijzeld en gefolterd werden. Onafhankelijke fotograaf Edouard Elias en Didier François (Europe 1) werden op 6 juni 2013 ontvoerd in de buurt van Aleppo, in het noordwesten van Syrië. Hun landgenoten Nicolas Hénin van Le Point en reporter Pierre Torrès werden twee weken later in Raqqa ontvoerd, de toenmalige “hoofdstad” van IS in Syrië. Het Franse gerecht wil Mehdi Nemmouche voor die feiten laten terechtstaan.

Volgens de Franse krant L’Express zit Nemmouche nu opgesloten in Meaux-Chauconin, in het departement Seine-et-Marne.