Politicus adverteert op Pornhub: “Je moet zijn waar de kiezers zijn”

”Wanneer je klaar bent met masturberen, stem voor Jokke.” Die wat vreemde advertentie krijgen Deense surfers op de bekende pornosite Pornhub. Ze is van het Deense parlementslid Joachim B. Olsen, die bewust daar adverteert. “Je moet zijn waar de kiezers zijn”, zegt hij.

De advertentie verschijnt op de site voor de bezoekers naar het filmpje van hun keuze kunnen kijken. Olsen zegt in de Deense krant BT dat hij er volledig achter staat. “Ik vind het een goede grap”, zegt hij. “Je moet overal reclame maken, dus leek het ons een leuk idee om dat ook op Pornhub te zijn. De helft van het internet staat vol porno, en je moet zijn waar de kiezers zijn.”

Of hij sommige mensen op die manier niet zal choqueren? “Ik weet dat sommige mensen het niet goed zullen vinden. Maar je kan vandaag de dag niets zeggen zonder dat mensen kwaad zijn. Ik neem dit niet heel serieus. Zij die mij kennen als politicus weten dat ik ernstig ben, maar gevoel voor humor heb.”

De man werd in 2011 voor het eerst verkozen als parlementslid en hoopt bij de verkiezingen op 5 juni voor de derde keer verkozen te worden. Dat lijkt een makkie te worden voor de populaire politicus, die vroeger een Olympisch atleet was en in 2008 deelnam aan Dancing with the stars.