Mishandelaar van kitten Sprotje riskeert zes maanden cel

Kortrijk / Ieper - De man die kitten Sprotje vorig jaar mishandelde, moet eind deze maand voor de rechter verschijnen. Dat meldt Focus WTV. De dierenmishandelaar riskeert zes maanden gevangenisstraf.

De man uit Kortrijk had de kattin in juni 2018 onder andere in een hete oven op tweehonderd graden gestoken. Sprotje, toen nog geen jaar oud, hield er zware brandwonden aan over die met de steun van een heuse crowdfunding werden verzorgd. Die inzamelactie haalde maar liefst 11.000 euro op. Na drie maanden vond ze een nieuwe, veilige thuis.

Haar dierenbeul verschijnt eind deze maand voor de rechtbank van Ieper, waar hij een celstraf van zes maanden riskeert bovenop een boete van 16.000 euro én een verbod op het houden van dieren.

