Delhaize roept eendenfilet terug

Winkelketen Delhaize heeft in verpakkingen van gekookte en gerookte eendenfilet de aanwezigheid van Listeria monocytogenes vastgesteld. Daarom laat de keten, in overleg met het FAVV, de verpakkingen van 90 gram, met vervaldatum 9 juni 2019, terugroepen. Het lotnummer van het product is 912001, de EAN-code is 5400112596616.