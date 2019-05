Labour zet punt achter gesprekken met premier May

Labourleider Jeremy Corbyn heeft vrijdag de Conservatieve Britse premier Theresa May gezegd dat de gesprekken tussen beide partijen omtrent de brexit “zover zijn gegaan als ze kunnen” en dat men “er niet in is geslaagd belangrijke politieke verschillen te overbruggen”, zo heeft Sky News vrijdag getweet. Er komt daarmee een einde aan die gesprekken.

Volgens Corbyn kunnen de gesprekken, die al zes weken liepen, niet voortduren vanwege de “grotere zwakte en instabiliteit” van de regering, aldus de Britse openbare omroep BBC. De twee partijen zullen naar verwachting een aantal mogelijkheden voorstellen aan het parlement, om de impasse te doorbreken.

De Labourleider omschreef de gesprekken nog als “gedetailleerd” en “constructief”, maar zei ook dat “hoewel er sommige gebieden zijn waar een compromis mogelijk was, waren we niet in staat belangrijke beleidsverschillen tussen ons te overbruggen”, aldus Corbyn in een brief aan May.

Londen moest al tweemaal aan de Europese Unie (EU) een uitstel vragen voor de brexit, die aanvankelijk was voorzien op 29 maart, omdat het Britse parlement het akkoord over de boedelscheiding met de EU steeds afwees. Brussel gaf Londen momenteel uitstel tot 31 oktober.

Om de impasse in het parlement te doorbreken knoopten de sociaaldemocraaten begin april gesprekken aan met de Tories. Die zijn nu afgesprongen.