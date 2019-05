Hoe legionella pas 40 jaar geleden werd ontdekt

Waar de bewoners van de Gentse kanaalzone tegenwoordig het raden hebben naar de bron van legionella, wisten ze in de jaren zeventig in Amerika niet eens wélke ziekte zoveel slachtoffers maakte. Het is met dank aan veel oud-strijders en één jonge dokter op een kerstfeestje dat de legionellabacterie 42 jaar geleden ontdekt werd.

Rewind naar 1976, eind juli. President Gerald Ford regeert in de VS, op de radiozenders passeert geregeld The boys are back in town van Thin Lizzy, en verspreid over de staat Pennsylvania sneuvelen verschillende ...