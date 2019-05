Oproepingsbrieven verkiezingen door fout niet bedeeld in deel Zaventem

Zaventem - Door een fout van bpost zijn de oproepingsbrieven voor de verkiezingen die het gemeentebestuur van Zaventem recent verstuurde, niet bezorgd in een tiental straten van deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe. Het gemeentebestuur laat inmiddels nieuwe oproepingsbrieven drukken. Volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) heeft bpost beloofd extra inspanningen te doen om deze zo snel mogelijk aan de kiezers te bezorgen.

“De laatste dagen werden de gemeentelijke diensten overstelpt met telefoontjes van ongeruste kiezers. Hoewel elke kiezer reeds over zijn oproepingsbrief zou moeten beschikken, blijkt dat een groot aantal kiezers in Sint-Stevens-Woluwe deze nog niet ontvangen heeft. We contacteerden bpost die erkent een fout gemaakt te hebben bij de postbedeling. Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de getroffen kiezers zo snel mogelijk hun oproepingsbrief te bezorgen. Hoewel de gemeente in deze geen fout treft, wenst zij zich te verontschuldigen voor het ongemak”, aldus Holemans.