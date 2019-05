De 5 conclusies van de speeldag: Anderlecht-fans stuwen Genk naar titel, Club Brugge vergat zijn momentjes te pakken

Club Brugge dat zijn titel verliest op het veld waar het vorig jaar de titel veroverde, Genk dat de titel pakt op het veld van de recordkampioen. Symbolischer kan moeilijk. De vijf conclusies van de speeldag die de Jupiler Pro League in een beslissende plooi legde.

1. Het verschil tussen de nieuwe en de recordkampioen

Genk dat de titel pakt op het veld van de recordkampioen. Zeker voor wie de eerste helft in het Astridpark gezien had, leek het een symbolische overgave van de macht. Niet dat Anderlecht overspeeld werd, of zoveel slechtere voetballers heeft.

Nee, het verschil tussen de nieuwe kampioen en de recordkampioen zie je het best na een balherovering. Bij Genk sprinten ze dan als gekken naar voren, klaar om te bijten. Het is geen chaos, het is een gecoördineerde actie – elke Genkie weet dat er links en rechts van hem nog ploegmaats als gekken die sprint hebben ingezet. Zonder kijken weten ze waar de ander loopt. Iedereen draait op zo’n manier uit dat hij de bal meteen kan meegeven.

Foto: Photo News

En dan is er Anderlecht. Een bal heroverd? Oei, wat gaan we daar nu eens mee aanvangen? Ze weten het niet. Improviseren. Op goed geluk. Achteruit dan maar met die bal, even balbezit houden. Genk kan zich rustig organiseren in de tussentijd. Het verschil tussen huidige en de recordkampioen is niet zozeer dat de ene ploeg de andere kapotspeelt. Het verschil is eerder dat de ene ploeg weet wat doen met de bal en de andere niet.

2. Anderlecht-fans stuwen Genk naar de titel

De tweede helft tussen Anderlecht en Genk had veel van een salonremise. Niet dat ze het afgesproken hadden, natuurlijk, maar bij 1-1 en door de tussenstand in de andere match vond iedereen het ineens wel welletjes. Genk begon te choken – de titelstress werkte dan toch verlammend –en Anderlecht bleef de grootste moeite hebben snelheid in zijn acties te krijgen, ondanks de gelijkmaker van Bolasie.

Foto: BELGA

Toen ze bij paars-wit de blijdschap van de tribunes voelden rollen omdat Club Brugge op achterstand stond, leek een tweede doelpunt ook wat minder urgent. Ze waren ineens wat minder belangrijk geworden terwijl het hele stadion feest vierde, compleet met het politiek incorrecte ‘Alle boeren zijn homo’. Maar het was ook terecht respect voor de ploeg die een heel seizoen lang het best gevoetbald heeft. En de spelers, die waren allang blij met een punt tegen de kampioen. Genk mocht de titel hebben.

3. Club Brugge vergat zijn momentjes te pakken

Club Brugge verloor de titel op het veld waar het hem vorig jaar heroverde. Ook dat leek symbolisch. Bij Standard hadden ze nog een appeltje te schillen met blauw-zwart – dat de bal de arm van Ruud Vormer raakte bij de kampioenengoal van vorig jaar, leeft er nog altijd. De Rouches verdedigden met man en macht en grepen de paar momentjes die ze hadden in de match.

Foto: BELGA

Club Brugge liet zijn eigen momentjes liggen. Loïs Openda, vlak na rust, oog in oog met Guillermo Ochoa. Die bal moet erin als je kampioen wil worden. Niet dat het heel veel uitgemaakt zou hebben: zelfs als Club gewonnen zou hebben in Luik, had Genk het op de laatste speeldag nog kunnen afmaken in eigen huis. Nee, Club Brugge liet de titel al veel eerder op het seizoen liggen. Thuis tegen Zulte Waregem, Charleroi en Moeskroen. Op Waasland-Beveren en opnieuw Charleroi.

4. De misrekening van Anderlecht

Bij Anderlecht waren ze best tevreden met het puntje tegen de kampioen… tot Alexander Sorloth zo’n vijftig kilometer verderop ineens nog scoorde voor AA Gent. De Buffalo’s pakten zo een onverhoopte driepunter op het veld van Antwerp en springen over Anderlecht in de stand.

Foto: BELGA

Gevolg: als Anderlecht komende zondag niet wint op AA Gent, speelt het zeker geen Europees voetbal. Als paars-wit wel vijfde wordt, moet het hopen dat KV Mechelen veroordeeld wordt én dat de nummer vier van Play-off 1 de barrages om Europees voetbal wint. Een eerste keer in 56 jaar geen Europees voetbal is donderdagavond weer wat dichter gekomen.

5. Strijd om plaatsen 3 en 5 ligt nog open

Door de verrassende zeges van Standard en AA Gent staat de race om plaats drie en vijf ineens op zijn kop. De twee clubs liggen tot verbazing van Antwerp en Anderlecht met nog één match te gaan in pole position. Hoe dat gaat aflopen? Standard en Antwerp moeten naar Genk en Club Brugge, de enige twee clubs die in principe nergens meer voor spelen. En AA Gent en Anderlecht mogen het in een onderling duel gaan uitmaken.