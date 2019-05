Gents stadsbouwmeester wil snel actie voor brokkelviaduct E17 Gentbrugge: “Het is een betonnen dinosaurus”

Gent - De Gentse stadsbouwmeester wil zo snel mogelijk starten met tijdelijke ingrepen en experimenten voor een alternatieve verkeerssturing voor het afbrokkelende viaduct van de E17 in Gentbrugge. “Het momentum om het viaduct fundamenteel aan de orde te stellen en aan te pakken, is er”, schrijft Peter Vanden Abeele in zijn essay ‘Brokkelbrug’.

Eind vorig jaar viel een betonblok door het glasdak van een bus, waarna De Lijn een nieuwe stelplaats voor meer dan 70 bussen moest zoeken. Bij verschillende controles kwamen later grote stukken beton los, wat risico’s geeft voor voorbijgangers en voertuigen die onder het viaduct heen rijden. Maar een vervroegde sanering van het geplaagde viaduct is niet mogelijk, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer, omdat er nog studiewerk nodig is. In 2020 en 2021 ondergaat het 1,6 kilometer lange viaduct van Gentbrugge wel een grondige renovatie.

“Het E17-viaduct is een betonnen dinosaurus”, stelt stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele. “Met oplapwerk kun je de levensduur van het viaduct wat oprekken. Vanuit veiligheidsoogpunt is dat op korte termijn trouwens noodzakelijk, maar het kan niet de bedoeling zijn het fundamentele probleem zo nog decennia voor ons uit te schuiven. Het momentum om het viaduct fundamenteel aan de orde te stellen en aan te pakken, is er. Laten we dat maximaal benutten.”

Er moet een grondig onderzoek komen naar de toekomstperspectieven voor de infrastructuur, stelt Vanden Abeele. “De stadsbouwmeester pleit voor een grondig varianten-onderzoek, in samenwerking met alle betrokken stakeholders, zowel aan de kant van de overheid als van de kant van burgers. Moeten we de snelweg ondertunnelen of gelijkgronds insleuven? Moeten we het traject verleggen via de R4 of toch maar een gerenoveerde brug behouden op het huidige tracé?”, zegt het Gentse stadsbestuur.

Tegelijk is het essay een oproep om niet te wachten op de resultaten van dat onderzoek. Test een omleiding voor zwaar verkeer over de R4 en E40, verlaag de snelheid verder op het viaduct, hou meerdere autoloze zondagen per jaar of haal de snelwegparking voor vrachtwagens weg in de waardevolle groenpool van de Gentbrugse meersen, aldus de stadsbouwmeester.