Ondanks gele hesjes recordaantal buitenlandse toeristen in Frankrijk

Frankrijk heeft vorig jaar 89,4 miljoen toeristen uit het buitenland mogen verwelkomen. Ondanks de gele hesjes, die op het eind van het jaar nog heel wat toeristen hebben afgeschrikt, gaat het om een nieuw record, zo heeft de Franse regering vrijdag meegedeeld.

Het aantal buitenlandse toerisme nam met 3 procent toe in vergelijking met 2017, zo wordt bekendgemaakt op een interministerieel comité voor toerisme, dat wordt voorgezeten door premier Edouard Philippe. “Frankrijk blijft in 2018 wereldwijd de grootste bestemming”, zo klinkt het.

De stijging wordt vooral toegeschreven aan het toenemend aantal toeristen uit Azië (+7,4 procent). De meeste toeristen (79 procent) zijn wel nog altijd afkomstig uit Europa.

Geschat wordt dat de toeristen in totaal 56,2 miljard euro hebben uitgegeven in Frankrijk, wat eveneens een recordbedrag is. In vergelijking met 2017 gaat het om een toename met 5 procent.

Insee, het Franse instituut voor statistiek, had eerder al gemeld dat er in 2018 in totaal 438 miljoen overnachtingen plaatsvonden in de toeristische accommodaties in Frankrijk. Maar dat cijfer omvat zowel de Franse als de buitenlandse toeristen. Insee stelde dat dit recordcijfer nog hoger had kunnen liggen zonder de stakingen in de transportsector in het voorjaar van 2018 en de acties van de gele hesjes in december.

Voor begin 2019 “is de context een beetje anders”, zegt Jean-Baptiste Lemoyne, de staatssecretaris voor Toerisme. “Er is een impact van de gele hesjes in het eerste kwartaal.” Over de eerste twee maanden van 2019 wordt een daling van 5,6 procent opgetekend.

Frankrijk hoopt in 2020 aan 100 miljoen buitenlandse toeristen te raken.