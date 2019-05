650 mensen stappen mee in voorlaatste klimaatmars

De voorlaatste klimaatmars voor de verkiezingen van Youth for Climate heeft 650 klimaatbetogers op de been gebracht in Brussel. Dat cijfer geeft de politie mee. Bezielster Anuna De Wever was onder de indruk van de Braziliaanse indianenchef Raoni, die eregast was op de mars.

“Het is een enorme eer dat Raoni hier is, want ik heb heel veel bewondering voor de man die heel zijn leven heeft gevochten voor het Amazonewoud en het klimaat. Ik hoop dat hij hier nu ziet dat er een volgende generatie is die gaat strijden voor het klimaat en dat hij zijn strijd in vertrouwen aan ons kan overlaten” zegt De Wever.

Anuna (links) met indianenchef Raoni en Kyra (uiterst rechts) Foto: Ivan Put

Ook al zijn ze niet stemgerechtigd, toch blijven de jongeren ervoor strijden dat klimaat topprioriteit één is bij wie volgende week zondag gaat stemmen, en binnen de volgende regering.

“Klimaat is nog altijd niet het hoofdthema en dat moet het echt zijn bij de verkiezingen. De kiezers moeten zorgen dat ze voor het klimaat stemmen. Ongeacht voor welke partij dat is, want dat moeten ze zelf uitmaken”, verklaart De Wever.

Volgende week vrijdag 24 mei is er het laatste klimaatprotest van de jongeren voor de verkiezingen. Dat wordt opnieuw een wereldwijde staking voor het klimaat. En nadien gaan Anuna De Wever en haar kompanen zich eerst richten op de examens.

“Volgende week komen we nog een laatste keer op straat en ik hoop dat het enorm groot wordt. Het protest begint eigenlijk nog maar, dat zie je aan de acties en de documentaires die over de hele wereld tot stand komen”, stelt De Wever.

“We hebben de politici de tools aangereikt via het klimaatplan van ons expertenpanel en nu is het aan hen om hier echt mee aan de slag te gaan”, besluit Anuna.