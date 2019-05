Asbest vrijgekomen na afbraak sporthal: school blijft nog twee weken dicht

Maldegem - Een school en een kinderopvang in Kleit, een deelgemeente van Maldegem, blijven vermoedelijk nog twee weken dicht nadat er asbest is vrijgekomen bij herstellingswerken.

“De school blijft nog zeker een week à twee weken gesloten.” Dat is de beslissing van burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) na een crisisvergadering in Maldegem. Nabij de school De kleiheuvel, kinderopvang Ukkie-Pukkie en de sporthal zijn donderdag asbestdeeltjes aangetroffen. Die zijn vrijgekomen tijdens verbouwingswerken. De omgeving werd vrijdagochtend afgesloten nadat elf van de veertien stalen positief bleken.

“We hebben een gespecialiseerde firma aangesteld om de vrijgekomen asbest te verwijderen. Eerder werd het dak al met een zeil bedekt om verdere verspreiding te voorkomen. Het dak wordt ook met water besproeid en de volledige buurt wordt gestofzuigd en met doeken bedekt”, zegt Van Hulle.

Uitgebreide perimeter

De kinderen van De kleiheuvel zijn vrijdag opgevangen in de kerk. Van daaruit vertrokken ze naar een nabijgelegen sportzaal waar een geïmproviseerde sportdag plaatsvindt. Het is momenteel nog onduidelijk waar de kinderen de komende week onderdak zullen krijgen. Ook de stembusslag op 23 mei zou plaatsvinden in het schoolgebouw. Er wordt momenteel nog naar een alternatief gezocht.

Vrijdag zijn extra lucht- en bodemstalen afgenomen om te kijken of ook bij de huizen in de buurt asbestpartikels aanwezig zijn. Vanavond wordt beslist of de perimeter uitgebreid wordt. Buurtbewoners binnen de zone kregen eerder al de vraag om preventief ramen en deuren te sluiten en de ventilatie af te zetten.

Filmpje

De gemeente en de politie zijn een versnelling hoger geschakeld toen er bij de lokale diensten een filmpje opdook waarop te zien is dat een van de werkmannen op de asbesten golfplaten springt om die te breken. Vermoedelijk was de bedoeling om op die manier nog meer golfplaten in de container krijgen. De container stond op korte afstand van de school. Het filmpje dateert van 8.30 uur woensdagochtend. “Dit is ongeoorloofd”, zegt burgemeester Van Hulle.

De werken aan de sporthal startten op 2 mei. “Voorlopig wijst niets erop dat er al eerder in de fout gegaan werd. De werf werd dagelijks bezocht door de veiligheidsambtenaar van de gemeente. We vermoeden op dit ogenblik dat alles volgens protocol is verlopen”, aldus Van Hulle.

“Iemand in de fout gegaan”

Leo Himpe, van de verantwoordelijke aannemer Himpe, geeft de feiten toe. “Er is op de laatste dag van de werken iemand in de fout gegaan.” Hij betwist wel of de positieve stalen daar een rechtstreeks gevolg van zijn. “Dat is momenteel onduidelijk. Die platen zijn al veertig jaar lang onderhevig aan erosie, mogelijk zijn ook tijdens het afhalen van de platen asbestdeeltjes vrijgekomen. Dit vraagt een wetenschappelijke analyse. Wij zijn maar een radartje in het geheel.”

Het bouwbedrijf benadrukt ook dat het gaat om “werkmannen die opgeleid zijn om asbest in vaste vorm te verwijderen”. Himpe laat weten dat het meewerkt aan mogelijke oplossingen. “De prioriteit is nu om te saneren.”