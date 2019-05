AA Gent-coach Jess Thorup wil zondag in schoonheid eindigen: “Met goed gevoel vakantie in!”

Donderdagavond grepen de Buffalo’s in de toegevoegde tijd een levensbelangrijke zege. Jess Thorup beseft dat deze driepunter wel eens cruciaal kan blijken in de eindafrekening: “Dit was terug een heel belangrijke en fijne overwinning en voor de tweede keer op rij slaan we in toegevoegde tijd toe. Zo’n gekke zege zorgt in de kleedkamer achteraf voor een onbeschrijflijk gevoel. De jongens verdienden dit ook want ze werkten keihard.”

Amper tien dagen terug leek AA Gent een vogel voor de kat en dreigde een roemloos einde in Play-off 1: “De voorbije tijd leden we te vaak nederlagen maar we bleven erin geloven. Met de rug tegen de muur - toen niemand in ons geloofde - bleven we vechten voor die vijfde plaats. En nu hopen we natuurlijk zondag die vijfde plaats te grijpen. We weten nog niet of het een Europees ticket zal opleveren maar we zijn het onze fans verschuldigd om er alles aan te doen.”

“Het geluk aan onze zijde? We verloren vaak met slechts één doelpunt verschil. Het is natuurlijk moeilijk als je enkele keren op rij verliest maar ik had even vaak ook het gevoel dat ons de factor geluk ontbrak. Nu helt de balans naar de andere kant door. Maar dat kan wel enkel door keihard te blijven werken en daardoor heb ik nu dan ook bijzonder veel respect voor mijn spelers. Hopelijk kunnen we met een goed gevoel de vakantie in.”

Cruciale zeges

Thorup beseft dat deze twee opeenvolgende overwinningen cruciaal kunnen zijn in de strijd om die plots zo felbegeerde vijfde plaats. Een rangschikking waarmee hij ook vrede zou kunnen hebben: “Als je Play-off 1 start na vier zeges op rij, dan noemen sommigen je een outsider. Maar we moeten ook realist zijn. Dit team en haar mogelijkheden, misschien is dit wel het niveau dat we aan kunnen. Maar we hebben wel bijna elke wedstrijd getoond dat we zelfs tegen de beste teams van België wat in onze mars hebben.”

“Winnen in de slotfase kan echt een verschil maken. Als je een boek schrijft, hou je ook meer van zo’n scenario omdat je dan als groep het gevoel krijgt dat je iets moois hebt bereikt. Als je een ruimere zege boekt, is dat toch net iets anders. Zoiets kun je niet bekomen op training. Zelfs met een man minder konden we zo alsnog winnen. Ik nam een risico door met twee spitsen te blijven spelen maar zo bereikten we wel de overwinning.”

Spelen om te winnen

Tegen Anderlecht volstaat uiteindelijk een gelijkspel om definitief afstand te nemen van de Brusselaars maar Thorup beseft dat hij zondag zijn team zoals steeds met vooral offensieve consignes de wei zal insturen. “Een gelijkspel kan volstaan net zoals we in Sint-Truiden genoeg hadden met één punt. Maar dat zal onze aanpak niet veranderen. Het kan echter wel in een slotfase een invloed hebben als je weet dat een gelijkspel volstaat. Het is dus zeker wel een voordeel. Maar we komen aan de aftrap met de wil om te winnen.”

Met een vijfde plaats en een eventuele kwalificatie voor de tweede voorronde van de Europa League zou Thorup dit AA Gent alvast ook een geweldig cadeau doen in de verdere ontwikkeling van het team: “Toen ik hier kwam, zei ik al dat we op korte termijn resultaten wilden boeken maar ik ben een coach die ook graag op lange termijn werkt. Bij FC Midtjylland geloofde ook nauwelijks iemand dat we kampioen konden spelen en ik hoop dat ik hier ook de club terug op het niveau kan brengen dat ze drie à vier jaar haalden. Dat kun je niet zomaar bij elkaar voetballen. Er was hier zeker druk maar als coach moet je trouw blijven aan je werkwijze. Soms leer je meer uit die moeilijke periodes, hoe lastig die ook zijn.”

