Standard-verdediger Collins Fai riskeert drie speeldagen schorsing na deze “brutale fout” tegen Club Brugge

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro voorgesteld aan Standard-verdediger Collins Fai, die donderdagavond rood pakte in de thuismatch tegen Club Brugge.

De Rouches waren op de voorlaatste speeldag nog steeds in de running voor de derde plaats, maar moesten in de thuismatch tegen blauw-zwart na een dik halfuur met tien voort. Fai zette zijn tackle veel te laat in en plantte zijn studs vol op de enkel van Club-middenvelder Ruud Vormer. Ref Boucaut toonde aanvankelijk slechts de gele kaart, maar na de interventie van de VAR werd dat snel een rood karton. Het weerhield Standard er niet van om de Brugse titeldroom te doorprikken na een 2-0 zege op Sclessin.

Voor die “brutale fout” vordert het Bondsparket nu een schorsing van drie speeldagen. Als Standard dat voorstel aanvaardt, mist de Kameroense vleugelverdediger de slotspeeldag in de play-offs. Doen de Rouches dat niet, komt het dossier dinsdag pas voor de Geschillencommissie, en kan Fai zondag nog spelen op het veld van kersvers landskampioen Genk. Dat duel is nog belangrijk voor de Luikenaars met het oog op de derde plaats, die recht geeft op de Europa League.