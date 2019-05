Russische ‘The voice kids’ gemanipuleerd door internetrobots

De Russische tv heeft de uitslag van de finale van de lokale The voice kids geschrapt na stemfraude. Een miljonairsdochter kreeg ondanks acht concurrenten meer dan de helft van de stemmen.

Kijkers en commentatoren vonden verschillende van haar rivalen beter, maar de 10-jarige winnares kreeg 56 procent van de stemmen in een finale met negen kandidaten. Een verpletterende overwinning die volgens de kijkers écht niet aan haar zangkwaliteiten kon liggen. Oordeel gerust zelf:

De finale van de jonge zangeres. Video: YouTube

Na onderzoek bleek dat driehonderd telefoonnummers vanuit dezelfde regio meer dan achtduizend berichten stuurden. Nummers die maar één cijfer van elkaar verschilden en intussen buiten gebruik zijn. Vermoedelijk is er ook tienduizenden keren gebeld door bots, die menselijke stemmen kunnen uitvoeren.

Het meisje heeft haar liefde voor zang van geen vreemde. Haar moeder is de popster Alsou, die in 2000 tweede werd op het Eurovisiesongfestival en het in 2009 presenteerde. Haar vader is de miljonair Jan Abramov, die in de wapenindustrie en machinebouw zit. En haar opa was vicevoorzitter van Lukoil, na Gazprom het grootste gasbedrijf van Rusland.

Het nummer waarmee Alsou tweede werd in 2000. Video: YouTube

“Het is nu wel duidelijk: alle verkiezingen in Rusland worden gemanipuleerd”, grapte een bekende Kremlincriticus op sociale media. Er komt nu een nieuwe finaleshow op 24 mei.