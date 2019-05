Karim Belhocine bereidt Anderlecht voor op “echte finale”, om daarna pas te denken aan eigen toekomst (met Hein Vanhaezebrouck?)

Anderlecht moet winnen van AA Gent om nog naar de vijfde plaats te wippen en nog Europees voetbal te kunnen spelen. Coach Karim Belhocine - die zijn laatste wedstrijd als T1 beleeft- beseft dat er druk is. “Het wordt een echte finale.”

Sinds Karim Belhocine overnam van Fred Rutten boekte Anderlecht 6 op 15. Toch beter dan de 0 op 12 van zijn Nederlandse voorganger, maar paars-wit zakte wel naar de laatste plaats in Play-off 1. “Dat is toch een bizar gevoel”, aldus Belhocine. “We speelden goed tegen Genk, we wonnen met tien man tegen Standard, we hadden meer moeten halen dan een gelijkspel thuis tegen AA Gent...En toch zijn we onze vijfde plaats kwijtgespeeld. Daarbij heeft Gent ook wat geluk gehad met die goals in de laatste minuut tegen Standard en tegen Antwerp. Daarom zou ik het onrechtvaardig vinden als Anderlecht alsnog zesde eindigt. Mijn groep heeft zo hard gewerkt, ik heb zoveel inzet gevraagd. Onderschat dat niet. Ik zou heel triest zijn voor die jongens.”

Maar zelfs als Anderlecht vijfde eindigt is Europees voetbal nog geen zekerheid. Daarvoor moet KV Mechelen de toegang verboden worden tot de Europa League en mag de Play-off 2-ploeg de finale niet winnen tegen de nummer vier. “Ik zal mijn spelers toch omhelzen als we vijfde worden en erg gelukkig zijn. De druk is groot, maar ik ken het Gentse bestuur ook: bij hen is er ook veel druk. Ik ben er klaar voor.”

Voor Belhocine wordt het wel zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer en mogelijk is hij volgend jaar ook geen assistent meer. Zijn interim zit erop. “Er is nog geen afspraak met het bestuur om over de toekomst te praten. Ik hou alle deuren open. Zelf T1 blijven of assistent hier of elders. Ik zit nog niet in de positie dat ik zaken kan weigeren, maar ik ben wel fier dat ik voor de grootste club van het land heb gewerkt.”

Weer met Hein?

Misschien kan Karim Belhocine wel weer gaan samenwerken met Hein Vanhaezebrouck die toch een beetje zijn voetbalvader is. Onlangs werd Hein aan een terugkeer naar Gent gekoppeld. “Ik weet niet of Hein naar Gent zal gaan. Als dat zo zou zijn, dan is dat een goede zaak voor Hein en voor AA Gent. Natuurlijk hebben we nog veel contact. Sinds maart wel een beetje minder, maar ik heb veel respect voor Vanhaezebrouck. Hij was heel belangrijk in mijn voetbalcarrière. Hein is nu aan het herbronnen en zich klaar aan het stomen voor eventueel een nieuwe ploeg in juni. Dan zie ik later wel of er ook iets bij is voor mij. Op dit moment ben ik geconcentreerd op onze wedstrijd van zondag in Gent. Vanaf maandag hou ik me bezig met mijn eigen toekomst.”

Voor zondag in de Ghelamco Arena is Ivan Santini geschorst. Yannick Bolasie en Jeremy Doku zijn kandidaten om de rol van diepe spits op zich te nemen.