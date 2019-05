Van Obama tot de bibliothecaris die Google uitvond: dit zijn de helden van onze politici

De politici die op 26 mei naar uw stem dingen, kijken vooral op naar hun eigen papa en mama. Dat blijkt uit de vriendenboekjes die ze invulden op onze site. Veel anderen kiezen voor Obama, en vaker voor Michelle dan Barack. En een enkeling droomt weg bij de Brusselse bibliothecaris die honderd jaar geleden al een voorloper van Google uitvond.

Mama, papa, moeke, vake: een meerderheid van de politici geeft zijn eigen ouders op als het gaat om figuren waar ze naar opkijken. Op twee: de Obama’s, Michelle Obama (30) nog net iets vaker dan manlief Barack (26). Ook Bart De Wever (24) is een held voor velen, al haalt Nelson Mandela net één vermelding meer (25).

Nelson Mandela inspireert heel wat politici. Foto: EPA-EFE

Ook de opvallende Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez (14) kan blijkbaar veel politici bekoren, net als klimaatactiviste Greta Thunberg (15). Opvallend: bij het communistische PVDA kiezen liefst dertig kandidaten voor Kamerlid Raoul Hedebouw, veel meer dan er naar Karl Marx opkijken (5). Bij N-VA zijn voormalig minister van Defensie Steven Vandeput en ex-staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken het eens: Winston Churchill is een groot voorbeeld. Collega Joris Nachtergaele van N-VA heeft dan weer een erg brede smaak: Etienne Vermeersch is zijn held, net als de rapper Snoop Dogg.

Alexandria Osario-Cortez: heldin voor velen. Foto: AP

De Oost-Vlaamse SP.A-kandidaat voor de Kamer Jan Van Hee kiest voor Paul Otlet. Die moet u maar snel even googelen, we wisten het ook niet. Otlet was in de negentiende eeuw een pionier in de bibliografie: hoe je kennis, boeken en gegevens kon ordenen. Hij dokterde een zoeksysteem uit waarmee hij eigenlijk Google honderd jaar voor was. Voorwaar een echte held.