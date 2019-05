Nieuwe premie voor wie milieuvriendelijke huisbatterijen aanschaft

Er komt een premie van maximum 3.200 euro voor thuisbatterijen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van energie Lydia Peeters (Open VLD).

Thuisbatterijen kunnen energie opslaan van bijvoorbeeld zonnepanelen als die niet onmiddellijk wordt gebruikt. Momenteel wordt die stroom op het net gezet, waarvoor de eigenaars van zonnepanelen een prosumententarief betalen. Een thuisbatterij kan ervoor zorgen dat ze die stroom later kunnen gebruiken en dat het distributienet op piekmomenten niet wordt overbelast.

Een batterij voor huishoudelijk gebruik heeft een capaciteit tussen 4 en 8 kW. De zwaarste modellen kosten tot 8.000 euro. Vlaanderen geeft nu een premie van 250 euro per kW, met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt of 35 procent van de investeringskost.

De premie is alleen van toepassing voor milieuvriendelijke batterijen, bijvoorbeeld op basis van zoutwatertechnologie. Een loodbatterij is uitgesloten. De batterij moet ook geplaatst worden door een erkend installateur. Om het apparaat aan te sturen, is een digitale meter nodig. De uitrol daarvan start op 1 juli, maar wie hem nog niet heeft en een batterijpremie aanvraagt, krijgt de kosten voor de installatie terugbetaald.

Het besluit moet nog voor advies naar de Raad van State. De premie zal ten vroegste op 1 augustus kunnen worden aangevraagd. Voorlopig is ze verkrijgbaar tot eind 2020. “Batterijen maken de productie van groene stroom interessanter, maar vandaag ligt de prijs nog erg hoog ten opzichte van het geschatte rendement”, zegt Peeters. “Met een premie geven we nu dat extra duwtje in de rug.”