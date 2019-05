“Een mirakel”: verdwaalde peuter overleeft drie dagen op bergflank vlakbij zijn huis

Een 22 maanden oude peuter is na een wanhopige speurtocht van 67 uur teruggevonden in een bosrijk en bergachtig gebied vlakbij zijn huis in Kentucky. Men vreesde het ergste toen de Amerikaanse Kenneth Howard zondag spoorloos verdween. De grote middelen werden ingezet om de kleine jongen op te sporen, maar zonder resultaat. Howard werd woensdag plots teruggevonden, op nog geen 500 meter van de woning. Hij was uitgedroogd en heeft tekenbeten, maar stelt het verder goed. “Een mirakel”, klinkt het.

Reddingswerkers hoorden de peuter na drie dagen plots schreeuwen vanop een bergflank. Volgens de Amerikaanse media klampte Kenneth zich op blote voeten vast aan een klif op zo’n vijftien meter diepte. Agenten lieten een touw met een mandje zakken en konden de verdwaalde jongen omhoog hijsen. Kenneth werd snel herenigd met zijn ouders die hem “bijna dood kietelden”.

Het is nog onduidelijk waarom en hoe de peuter spoorloos verdween. “Hij speelde buiten met zijn papa”, aldus een familielid. “Hij ging even naar de achterkant van het huis en plots was hij weg. Het was een echte nachtmerrie.” Volgens de politie zou de jongen “gewoon verdwaald” zijn, maar de precieze omstandigheden van de verdwijning worden nog onderzocht. Het is niet bekend hoe de jongen erin slaagde drie dagen in zijn eentje te overleven in het woud.

bekijk ook

Peuter op het nippertje gered van dingo: “Ze hoorden zijn schreeuw steeds verder klinken”

Peuter (2) geeft zich over aan politie wanneer papa wordt gearresteerd: “Hij richt het wapen op de baby!”