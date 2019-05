Hoogzwangere vrouw ging spulletjes voor haar baby halen, maar kwam nooit terug: drie mensen aangehouden voor moord

Drie mensen zijn aangehouden op verdenking van de gruwelijke moord en ‘babydiefstal’ in het Amerikaanse Chicago. Clarisa Figueroa (46), haar dochter Desiree Figueroa (24) en Piotr Bobak (40) worden ervan verdacht de hoogzwangere Marlen Ochoa-Uriostegui (19) vermoord te hebben en haar baby uit haar buik gesneden te hebben. Daarna deed Clarisa alsof het haar eigen kind was.

Marlen was negen maanden zwanger toen ze op 23 april naar het appartement van Clarisa Figueroa en haar dochter Desiree ging in Chicago. Die hadden “gratis babykleertjes” en wilden die aan de hoogzwangere tiener geven. Maar van een uitwisseling van kledij was geen sprake: de Figueroa’s wurgden de tiener met een elektriciteitskabel en sneden de ongeboren baby uit haar buik.

Clarisa Figueroa belde diezelfde avond de hulpdiensten nog. Ze was juist bevallen, zo zei ze, maar haar baby ademde niet. Het jongetje werd Xander Xavier Bobak genoemd, en de vrouw opende een GoFundMe-pagina om geld in te zamelen voor de medische zorg die het jongetje moest krijgen.

Anonieme tip

Dat er iets niet klopte in het verhaal, bleek uit een anonieme tip die afgelopen week binnenkwam bij de politie. Een DNA-test werd bevolen en daaruit bleek dat het kind van Ochoa-Uriostegui was en niet van de vermeende ouders. In een vuilnisbak in de achtertuin van hun woning werden het moordwapen en het lichaam van de tiener gevonden.

De drie gearresteerde personen. Foto: AFP

De jongen, door zijn echte vader Yadiel genaamd, ligt nog in het ziekenhuis en vecht daar voor zijn leven. Donderdag werden Clarisa Figueroa, haar dochter Desiree en Piotr Bobak in hun woonst opgepakt door de politie. Zij worden ervan verdacht de vrouw vermoord te hebben en het kind uit haar buik gesneden te hebben. De politie deelde nog mee dat Clarisa Figueroa in 2017 een zoontje, Xavier, had verloren.

De familie van het slachtoffer wil gerechtigheid. “We treuren om het verlies van ons kind”, klinkt het. “Ze is gruwelijk gestorven door die monsters.”

Haar familie is ontroostbaar. Foto: AP

