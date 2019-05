De 5 strafste voetbalacties van de week: de eindeseizoenschaos en het slechte karma van Anderlecht en Antwerp

Met het hele stadion staan juichen op het moment dat je een plaats zakt in het klassement. Of toch nog ven doen alsof je je beslissing over de toekomst nog niet genomen hebt. De mooiste acties in het voetbal vinden vaak niet op maar naast het veld plaats, en daarom was het hoog tijd die er ook eens uit te lichten.

5. Het ontkennen van wat allang vaststaat

Niets zo mooi als de eindeseizoenschaos. Vertrekt Ivan Leko bij Club Brugge? Vervangt Philippe Clement hem? Omdat het seizoen nog niet afgelopen is/uit beleefheid/omdat ze denken dat er op deze manier meer geld te verdienen valt*, doen alle hoofdrolspelers alsof hun beslissing niet al lang geleden genomen is.

*: Schrappen wat niet past.

4. De originele manoeuvres van KV Mechelen en Waasland-Beveren

Als KV Mechelen en Waasland-Beveren een moeder zouden hebben, zouden ze die waarschijnlijk verkopen om in eerste te kunnen blijven. Voor de burgerlijke rechtbank beweerden ze dat de clubs slechts op enkele pagina’s van de strafvordering van het bondsparket voorkomen. Nogal wiedes, het gaat om de bestuurders die zich misdragen hebben. Letterlijk een ganse club aan omkoping laten doen - bestuursploeg, basiself, bankzitters, sportieve staf, jeugdspelers, materiaalmannen, wc-madammen, 15.000 supporters - is praktisch net wat moeilijker te regelen.

3. De veldbestorming in Zwitserland

In Zwitserland besloten fans van Grasshoppers Zurich de degradatie te vieren met een spontane veldbestorming. Spelers moesten hun truitjes afgeven “omdat ze die niet waardig waren”.

Wat doe je met bestuurders die hun club de degradatie bezorgen? Hun kostuums afpakken?

The entire Grasshoppers team have been forced to remove their shirts and hand them over to the ultras. Not fit to wear the jersey!



Incredible. pic.twitter.com/CWktEZVJYA — 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀🇨🇭 (@FootballSwissEN) 12 mei 2019

2. Het slechte karma van Anderlecht en Antwerp

’t Zou best wel eens een unicum geweest kunnen zijn, donderdagavond. In alle drie de stadions werd tegelijk gejuicht om goals die slechts in één stadion vielen. Zo blij waren ze bij Anderlecht en Antwerp dat de titel naar Genk en niet naar Brugge zou gaan. Alleen jammer dat Sorloth net op dat moment scoorde, waardoor Antwerp én Anderlecht prompt een plaats zakten in het klassement. Slecht karma, zeker?

1. De aanstaande transfer van Hazard naar Real Madrid

Volgens L’Equipe heeft Chelsea groen licht gegeven voor een transfer van Eden Hazard naar Real Madrid. Als je daar als voetballiefhebber geen stijve tepels van krijgt, weet ik niet van wat wel.

Le Real Madrid annoncera officiellement l'arrivée d'Eden Hazard après la finale de la Ligue Europa, que le joueur belge disputera avec Chelsea contre Arsenal le 29 mai. Pour un montant avoisinant les 100 M€ : https://t.co/NtM1kYWQ5w pic.twitter.com/AoDzbldJJn — L'ÉQUIPE (@lequipe) 13 mei 2019

