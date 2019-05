Kai-Mook wordt 10 jaar: wat heeft ze in die tijd opgebracht voor de zoo?

Antwerpen / Mechelen -

De kinderen die vandaag in Planckendael de tien kaarsjes op de verjaardagstaart kwamen uitblazen, zullen het zich waarschijnlijk niet meer herinneren. Toch was de geboorte van Kai-Mook, die ‘baby’ van 80 kilo, een wereldgebeurtenis. Niet omdat we nog nooit een olifantje gezien hadden, wel omdat acht camera’s de bevalling registreerden en alles live op het internet te volgen was.