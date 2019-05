Genk-kapitein Leandro Trossard schoffeert: “Alle boeren zijn homo’s”

Genk - Vrijdag vieren we de Internationale Dag tegen Homofobie. Maar net nu circuleert op het internet een filmpje van een beschonken Racing Genk-aanvoerder Leandro Trossard (24) in de Versuz, die ‘Alle boeren zijn homo’s’ zingt.

De jonge kapitein van de kersverse landskampioen was donderdagnacht duidelijk in zijn sas in de bekende Hasseltse discotheek. Schoot hij eerst nog vuurwerk af, was hij in de nachtelijke uren niet weg te slaan van de microfoon. Op een bepaald ogenblik, blijkt uit een filmpje dat onze redactie bereikte en intussen druk besproken wordt op internet, gaat hij echter uit de bocht met zijn gezangen. Voor een uitzinnige menigte zet Trossard ‘Alle boeren zijn homo’s’ in. De gezangen lijken weinigen in de discotheek te storen. Meer nog: er wordt uit volle borst meegezongen.

Op de #IDAHOT toont Leandro’tje Trossard nog maar eens dat intelligent zijn weinig voetballers gegeven is. Titel winnen & de noodzaak voelen om een liedje te zingen richting de titelconcurrent, waarmee hij ook nog eens de hele homogemeenschap mee schoffeert. Klein ventje. #andgnk — Brian (@DenBirre) 17 mei 2019

@KRCGenkofficial ok jullie zijn een waardige kampioen

maar jullie reactie op het optreden van Trossard in de versuz last night ? @ClubBrugge @KAAGent had teminste nog hun excuses aangeboden na raman .... — rieno huyghebaert (@rieno76) 17 mei 2019

'Het is pride-weekend!' Leandro Trossard, profvoetballer bij kersvers Belgisch landskampioen Racing Genk: 'Alle boeren zijn homo's!' De weg is nog lang. https://t.co/qAUsSXs4qX — Maarten Verdoodt (@MaartenVerdoodt) 17 mei 2019

Het lied, dat ondanks protest van belangenverenigingen als Çavaria geregeld blijft terugkeren langs Belgische voetbalvelden, bracht ooit al speler Benito Raman in opspraak. Toen de toenmalige Buffalo het lied in 2015 inzette, schoot dat bij velen in het verkeerde keelgat. Hij kreeg ook een sanctie van de club en werd niet veel later discreet naar de uitgang begeleid. Benieuwd of Racing Genk de foute gezangen wél door de vingers ziet.

