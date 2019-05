Drie jonge meisjes sterven nadat ze zich per ongeluk opsluiten in een hete auto

Een drama in de Filipijnen: drie jonge meisjes zijn er om het leven gekomen nadat ze zichzelf opgesloten hadden in een warme auto. Toen de meisjes gevonden werden, waren ze al gestikt.

Het drama deed zich voor in de provincie Bataan. Drie jonge nichtjes waren vorige week samen aan het spelen. De vader van één van de meisjes kwam eind van namiddag thuis en parkeerde zijn wagen voor zijn huis. Vermoedelijk zijn de meisjes, nadat de vader naar binnen ging, in de wagen gekropen om te spelen. Om nog onbekende reden ging de wagen op slot en zaten de meisjes in de val. Een ander kind zag pas omstreeks 20 uur de meisjes roerloos in de wagen liggen. Hij waarschuwde de vader.

Hij rende naar buiten, maar de drie meisjes waren al overleden. “Ze konden niet ademen vanwege de hitte”, verklaarde hij achteraf. Hij bracht de meisjes nog naar het ziekenhuis, maar daar kon enkel hun overlijden vastgesteld worden. “Door verstikking”, aldus de arts.

De ouders van de slachtoffers gaan uit van een ongeluk en eisen geen verder onderzoek. De lokale politie onderzoekt of er sprake kan zijn van nalatigheid van de ouders.