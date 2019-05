Taiwan legaliseert als eerste Aziatische land het homohuwelijk

Het Taiwanese parlement heeft vrijdag als eerste Aziatische land het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd. Het besluit volgt twee jaar na een historische beslissing van het hoogste gerechtshof.

Het Taiwanese parlement stemde met 66 stemmen voor en 27 tegenstemmen met een grote meerderheid voor de wet die het mogelijk maakt voor homoseksuele stellen om met elkaar te huwen.

In mei 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof van het Aziatische land al dat het huwelijk ontzeggen aan mensen van hetzelfde geslacht ongrondwettelijk is. De regering kreeg toen tot 24 mei 2019 de tijd de wet te veranderen. Gebeurde er niets, dan zou het homohuwelijk sowieso een realiteit worden.

Door het besluit kunnen homoseksuele stellen vanaf 24 mei hun huwelijk officieel laten registreren. De wet legaliseert weliswaar enkel homohuwelijken tussen twee personen met de Taiwanese nationaliteit, of tussen een persoon met de Taiwanese nationaliteit en een buitenlander afkomstig uit een land waar het homohuwelijk eveneens wordt erkend. Homoparen kunnen daarnaast ook kinderen adopteren, als die tenminste biologisch verwant zijn aan een van de leden van het echtpaar.

“Dag van grote trots”

Het besluit werd vrijdag op gejuich en tranen van blijdschap onthaald door een grote groep activisten die, in de stromende regen, voor het parlementsgebouw had postgevat.

“Vandaag is een dag van grote trots voor Taiwan”, zei president Tsai tegen journalisten. “We tonen de wereld dat ons land waarden als inclusie hoog in het vaandel draagt. Door de legalisatie van het homohuwelijk zorgen we ervoor dat iedereen gelijk wordt behandeld, en alle vormen van liefde als gelijkwaardig worden gezien.”

Afvallige provincie

Taiwan loopt in Azië voorop wat betreft de rechten van homoseksuelen, de stemming bevestigt die status. Zo wordt het homohuwelijk niet erkend door China, dat Taiwan ziet als een afvallige provincie. Begin dit jaar zei de Chinese president Xi Jinping nog dat Taiwan “desnoods met geweld” moest worden teruggebracht onder Chinees gezag.

Maar ook in Taiwan zelf klinkt kritiek. Zo werd de legalisatie van het homohuwelijk er vorig jaar verworpen in verschillende referenda. Conservatieve groeperingen zeggen daardoor dat het besluit van het parlement van vrijdag “ingaat tegen de wil van het volk”. De legalisatie van het homohuwelijk kan dus nog een grote politieke uitdaging worden voor president Tsai, die volgend jaar hoopt herverkozen te zullen worden.

Op het Aziatische continent heeft enkel Thailand de voorbije jaren stappen gezet richting de legalisatie van het homohuwelijk. Zo is daar een ontwerpwet opgesteld die koppels van hetzelfde geslacht wettelijk zou erkennen. LGBT-activisten merken echter op dat ook onder die wet er nog geen sprake is van gelijkheid met heteroseksuele koppels.