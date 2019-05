Zo bijzonder dat ooit drie prominenten de sleutel van de kluis hadden, nu is de enige echte kilogram nutteloos geworden

De enige echte kilogram, die als standaard dient voor de hele wereld, bevindt zich in Parijs en weegt in feite geen kilogram meer maar 50 microgram minder. Maar ook in Brussel staan twee exacte replica’s in platina-iridium. Onder twee glazen stolpen in een kluis met drie sleutels. Maar vanaf komende maandag zal de mooi gepolijste cilinder enkel nog een symbolische waarde hebben.