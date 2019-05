Beerschot Wilrijk kondigt zaterdag nieuwe naam én nieuw logo aan (al moet de aanvraag nog wel gebeuren)

Beerschot Wilrijk zal zaterdagavond in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen een nieuwe naam en een nieuw logo aankondigen. Dat meldden de Ratten vrijdag op hun website. De naamsverandering is echter nog niet aangevraagd bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Na het laatste fluitsignaal tegen KV Oostende mogen de fans het veld betreden voor een mooie afsluiter. Jan van den Bergh, die volgend seizoen naar AA Gent trekt, zal een afscheidsspeech geven. Maar ook het nieuwe logo en de nieuwe naam van de Ratten zullen op een groot scherm officieel worden voorgesteld.

Naar verluidt zou KFCO Beerschot Wilrijk door het leven willen gaan als kortweg Beerschot. Maar een naamsverandering werd nog niet aangevraagd bij de KBVB, zo bevestigde woordvoerder Pierre Cornez. De Antwerpse 1B-club moet dat doen voor 1 juni. Als het verzoek wordt goedgekeurd, kan volgend seizoen aangevat worden onder de nieuwe naam. In principe zouden er geen bezwaren mogen zijn van de KBVB, aangezien de naam Beerschot sinds het faillissement in 2013 al ruim vijf jaar niet meer werd gebruikt. Dat is de wachttermijn voor clubnamen die prijsgegeven werden.

Eerder dit seizoen haalde Beerschot Wilrijk al het oude stamnummer 13 terug naar het Kiel.