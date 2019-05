Premier League-degradant Fulham licht optie in contract van Denis Odoi, minder goed nieuws voor Lazar Markovic (ex-Anderlecht)

Denis Odoi (30) zal ook volgend seizoen het shirt van Fulham dragen. De Engelse club, die uit de Premier League degradeert, bevestigt vrijdag op zijn website dat de optie in zijn contract tot de zomer van 2020 is gelicht.

Odoi stapte in 2016 van Lokeren over naar Fulham. De eenmalige Rode Duivel is er als centrale of rechterverdediger een vaste waarde. Dit seizoen speelde hij 31 competitiematchen voor The Cottagers.

Ook Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Genk) zag de optie in zijn contract gelicht. Fulham neemt wel afscheid van een aantal spelers. Onder hen Lazar Markovic (ex-Anderlecht), Ryan Babel en André Schürrle.