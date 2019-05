Toeristen woedend om restaurantrekening in Rome: “Zoveel voor hamburgers en koffie?”

Een restaurant in Rome ligt flink onder vuur nadat het toeristen 81,40 euro aanrekende voor twee hamburgers en drie kopjes koffie. De foto van de rekening werd gedeeld op sociale media en krijgt heel wat kritiek, al krijgen ook de toeristen een veeg uit de pan.

De toeristen trokken op donderdag 9 mei naar Caffe Vaticano, tegenover het Vaticaan in Rome. Daar kregen ze veel spijt van. Twee hamburgers en drie kopjes koffie later waren ze 81,40 euro lichter. De hamburgers kostten 50 euro, een gewone koffie 8 euro en twee cappuccino’s samen 16 euro. Dat wisten ze niet van tevoren, omdat er geen prijzen op de menu’s stonden.

Een dure maaltijd, waar ze nu op Facebook hun beklag over doen. De reacties zijn veelvuldig. “Wow, dat is veel geld. Bedankt voor de waarschuwing” tot “Absurd, dit is de meest schandalige rekening die ik ooit gezien heb”.

Toch krijgen de mensen die de foto deelden zelf ook kritiek. Zij behoren blijkbaar tot de toeristen die met vakantie gaan zonder TripAdvisor om advies te vragen. Als ze naar die populaire site gekeken hadden, zouden ze gezien hebben dat er al meer dan 1.800 reviews gepost zijn en de gemiddelde score amper 1,5 sterren op 5 is.

“Dit is een terechte straf voor mensen die in 2019 ergens binnenstappen zonder naar TripAdvisor te kijken”, reageert iemand. Andere mensen bekritiseren dan weer dat de toeristen voor 11 uur ’s ochtends al hamburgers aten met koffie erbij.

TripAdvisor wordt sinds het delen van de foto bestookt met slechte reviews voor het restaurant in kwestie en heeft de optie om recensies te schrijven voorlopig geschorst, tot de storm is overgewaaid.