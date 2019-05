Brazilië onder druk om de Copa América eindelijk nog eens te winnen: Tite kiest voor mix van oud en nieuw

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft vrijdag zijn selectie van 23 spelers bekendgemaakt voor de Copa América in eigen land (14 juni-7 juli). Vedette Neymar is een zekerheid in de kern. Ook zijn ploegmakker bij PSG, Thiago Silva, is er ondanks een knieblessure bij.

Heel Brazilië hoopt volgende maand op een sterke Neymar, die in het voorjaar drie maanden aan de kant stond met een voetblessure. Vorig jaar hield een gelijkaardige blessure de Braziliaanse superster een tijd aan de kant, maar kon hij op de Wereldbeker in Rusland niet imponeren. De Seleçao ging er toen in de kwartfinales uit na een 2-1 nederlaag tegen de Rode Duivels. Voor Neymar zit zijn seizoen in Frankrijk er al op door een schorsing die hij kreeg voor het akkefietje na de verloren bekerfinale met een supporter van Rennes.

Zijn ploegmaat bij PSG, Thiago Silva, onderging vorige week nog een kijkoperatie aan de knie, maar behoort ook tot de selectie. Fysiekcoach Fabio Mahseredjian kon meegeven dat Silva “zich op 28 mei in goede conditie zal kunnen aanbieden bij de Seleçao”. De verdediger is al opnieuw begonnen met het opbouwen van zijn conditie.

Vooraan is Ajax-aanvaller David Neres, ondanks een recente blessure, van de partij. Vinicius Junior, het grote talent van Real Madrid, kampt eveneens met fysieke ongemakken en werd daarom thuisgelaten.

Onder druk

Brazilië won voor het laatst de Copa América in 2007. De druk in eigen land is dus hoog. Brazilië speelt op 14 juni de openingswedstrijd van het toernooi, in Sao Paulo, tegen Bolivia. Nadien volgen nog partijen tegen Venezuela (18 juni) en Peru (22 juni) in de groepsfase.

Het team van bondscoach Tite oefent voor het toernooi nog twee maal, tegen Qatar (5 juni) en tegen Honduras (9 juni).

Selectie:

Doelmannen: Alisson (Liverpool/Eng), Cassio (Corinthians), Éderson (Manchester City/Eng),

Verdedigers: Alex Sandro (Juventus/Ita), Daniel Alves (Paris SG/Fra), Éder Militao (Porto/Por), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético Madrid/Spa), Marquinhos (Paris SG/Fra), Miranda (Inter Milan/Ita), Thiago Silva (Paris SG/Fra)

Middenvelders: Allan (Napoli/Ita), Arthur (FC Barcelona/Spa), Casemiro (Real Madrid/Spa), Fernandinho (Manchester City/Eng), Lucas Paqueta (AC Milan/Ita), Philippe Coutinho (FC Barcelona/Spa)

Aanvallers: Neymar (Paris SG/Fra), David Neres (Ajax Amsterdam/Ned), Everton (Gremio), Gabriel Jesus (Manchester City/Eng), Roberto Firmino (Liverpool/Eng), Richarlison (Everton/Eng)