Straathond probeert vastberaden op bus te springen, maar krijgt uiteindelijk veel meer dan een ritje

Deze straathond was vastberaden om de bus te halen in Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen, maar mocht niet aan de boord van de chauffeur. De man vreesde dat het dier de passagiers zou bijten of de drager zou zijn van een ziekte zoals hondsdolheid. Na zes pogingen om op de bus te klimmen, kreeg de chauffeur echter medelijden. Toen zijn shift erop zat, weigerde de viervoeter de bus te verlaten. De barmhartige buschauffeur besloot dan maar om de hond te adopteren en hem een gouden mandje te bezorgen.