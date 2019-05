Dag op dag 22 jaar geleden maakte Luc Nilis deze wereldgoal: "Dit is alleen weggelegd voor de allergrootsten."

Luc Nilis was en zal voor altijd een van Belgiës meest begaafde voetballers blijven. De Limburger scoorde 150 doelpunten in zijn carrière, waarvan het merendeel (110) in de Eredivisie. En daar waren enkele pareltjes bij, zoals zijn hakje op 17 mei 1997 voor PSV. De commentator van dienst kon zijn respect voor onze landgenoot niet onder stoelen of banken steken. Gilles De Bilde deelde mee in de vreugde.