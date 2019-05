Politie gebruikt steeds vaker elektrische luxewagens om te patrouilleren: sneller optrekken tijdens achtervolging en geruisloos boeven verrassen

Zaventem - In vier seconden gaan ze van 0 tot 100 kilometer per uur. En ’s nachts rijden ze geruisloos door de straten, zodat boeven ze niet horen komen. Meer en meer korpsen ruilen hun oude vertrouwde combi’s in voor een zware Audi Q7, BMW X5 of Volvo XC60. Maar de politie van Zaventem is het eerste korps in Vlaanderen dat patrouilleert in stijl, met twee Tesla’s.

De witte Tesla model S ziet eruit zoals elk politievoertuig: met zwaailichten op het dak. De zwarte is een anonieme wagen. Allebei halen ze vlotjes de 250 kilometer per uur, en kunnen ze zo’n 400 kilometer rijden zonder oplaadbeurt. Met 500 pk onder de motorkap trekken ze ook geweldig snel op, wat nuttig kan zijn bij een achtervolging. “Elke politieman die ermee rijdt, heeft dan ook een opleiding moeten volgen”, zegt korpschef Van Thienen van de politie van Zaventem. “Ik wil vermijden dat er kritiek zou komen wanneer een van de wagens zou crashen.”

Maar voorlopig heeft het Zaventemse korps nog geen negatieve reacties gekregen op de aankoop van de twee Tesla’s. Ook niet de vraag waarom de lokale politie zulke dure wagens nodig heeft, want het gaat hier tenslotte om belastinggeld, zo’n 180.000 euro in totaal. “Toch ben ik ervan overtuigd dat dat goed besteed geld is”, zegt Van Thienen. “Wanneer er ’s nachts bijvoorbeeld een oproep komt voor een inbraak, kunnen we met het anonieme zwarte voertuig geruisloos een straat inrijden en de daders verrassen. Bovendien passen die Tesla’s in een groter project: wij willen het ‘groenste’ korps van Vlaanderen zijn. Op het nieuwe commissariaat komen ook zonnepanelen, en er zijn twintig laadpalen voorzien.” Volgens Van Thienen zijn er nog collega-korpschefs die geïnteresseerd zijn in de Tesla als interventievoertuig.

Combi heeft afgedaan

De Tesla’s van Zaventem zijn dan misschien opvallend, toch zijn er steeds meer zones die overschakelen van combi’s op luxewagens en SUV’s, zoals een Audi Q7, BMW X5 of Volvo XC 60. “Een politiezone kan zelf kiezen welk type voertuigen ze wil gebruiken en of ze op diesel, benzine of elektriciteit willen rijden”, zegt Nico Paelinck van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en korpschef van de politiezone Westkust.