Wie is John Bolton, de oorlogsgekke veiligheidsadviseur van president Trump die al 20 jaar Iran wil aanvallen?

President Donald Trump heeft de handrem wat opgetrokken in het escalerende conflict met Iran. Blijkbaar beseft hij dat hij in een richting wordt geduwd die hij eigenlijk niet wil. De kracht achter het spierballengerol is zijn veiligheidsadviseur John R. Bolton. De man pleit al twintig jaar voor een militaire ingreep in Iran. En Bolton kan overtuigend zijn als hij ten oorlog wil trekken. Hij duwde mee de Irakoorlog van George W. Bush door, omdat Saddam Hoessein zogezegd massavernietigingswapens had.