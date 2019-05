Wij spraken met Anuna De Wever: “Ik zit hier maar de benen vanonder mijn lijf te lopen. En wat doet de politiek? Juist niks!”

Anuna De Wever is nog altijd maar 17. Een tienermeisje, net niet afgestudeerd. Een mens zou het bijna vergeten, nu ze volgende week voor de 19de en laatste keer met een massa volk op straat zal komen. Nu ze een beweging in gang heeft gezet, tot ver buiten de landsgrenzen. Nu ze nog altijd hoopvol is, maar vooral ook kwaad. “Als ik een buis haal, moet ik mij verantwoorden. Maar de politiek, die is gebuisd over de hele lijn en geraakt daarmee weg. In hun plaats zou ik me doodschamen.”