Dit is het oordeel van experts over de kledij van onze politici tijdens de campagne

De kleren maken de man, luidt het gezegde. Maar in tijden van beeldcultuur helpen kleren ook politici maken, of kan een foute kledingkeuze hen stemmen kosten. Volgens stijlexperts en imagocoaches duiken onze kopstukken dan ook beter eerst in het pashokje voor ze richting stemhokje trekken. Maar net zoals hun partijprogramma’s uiteenlopen, ligt ook hun gevoel voor mode soms mijlenver uit elkaar. “Ik heb soms twee verschillende schoenen aan als ik op het punt sta naar Brussel te vertrekken.”