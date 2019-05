VS schrappen ook heffingen op Mexicaans aluminium en staal

De Verenigde Staten hebben vrijdag ook met Mexico een akkoord bereikt om de invoerheffingen op aluminium en staal op te heffen. Dat zei Amerikaans president Donald Trump vrijdag nadat al bekend was geraakt dat de VS ook met Canada tot een deal was gekomen.

“We hebben juist een akkoord bereikt met Canada en Mexico en we zullen onze producten in die landen verkopen zonder invoerheffingen, of hoge invoerheffingen, op te leggen”, zei Trump. De invoerheffingen vormden een groot struikelblok in de onderhandelingen over een nieuwe handelsdeal tussen de drie Noord-Amerikaanse landen, die het vrijhandelsakkoord NAFTA moet vervangen.

Kort voor de aankondiging van Trump verspreidden de VS en Canada al een gezamenlijke mededeling dat ze een akkoord hadden bereikt over de afschaffing van de Amerikaanse importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium, en de Canadese represaillemaatregelen. De VS legden de invoerheffingen bijna een jaar geleden op, officieel om de nationale veiligheid te waarborgen.