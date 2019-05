Spookstad wordt langzaam maar zeker opgeslokt door woestijn

Een spookstad te midden de Namibische woestijn - in lang vervlogen tijden een mijnwerkersdorp - verandert langzaam maar zeker in een woestijn. Duitse diamantzoekers en schattenjagers bouwden Kolmanskop op, maar trokken naar andere oorden zodra er niks van waarde meer te vinden was. De toeristische trekpleister wordt sindsdien teruggeëist door de natuur en het barre zand. Een fotograaf en cameraman bezocht het dorpje en dat levert prachtige beelden op.