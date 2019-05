Spectaculair ongeval op E34: vrachtwagen komt meters lager in gracht terecht

Op de E34 richting Knokke gebeurde vrijdagavond omstreeks 17.30u een spectaculair ongeval. De chauffeur van een Poolse trekker met Finse oplegger week om ongekende reden plots af van zijn rijstrook. De vrachtwagen belandde met een grote klap enkele meters lager in de gracht naast de snelweg.

De lading bestaande uit rollen en tegels vinyltapijt werd deels uit de laadruimte van de vrachtwagen geslingerd en kwam op de parallelweg terecht. De chauffeur kon als bij wonder op eigen kracht uit de verhakkelde cabine klauteren, maar hij liep wel zware verwondingen op.

Hij werd naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Het verkeer op de E34 richting Knokke ondervond tijdelijk hinder, maar die was vrij snel opgelost. De vrachtwagen zal vanavond getakeld worden van op de parallelweg. Die is daarom wel afgesloten. Omdat een groot deel van de lading met de hand overgeladen zal moeten worden kan dat wel heel wat tijd in beslag nemen.