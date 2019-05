Duitsland gaat slachtoffers van nazi-pedofielen sekte in Chili krijgen tot 10.000 euro schadevergoeding

De Duitse overheid gaat aan slachtoffers van de voormalige sekte “Colonia Dignidad” in Chili tot 10.000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft Niels Annen, staatssecretaris bij het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag in Berlijn gezegd. Volgens hem verwacht de regering tegen 2024 in totaal tot 3,5 miljoen euro uit te betalen. Veroordeelde criminelen en prominente leiders van de sekte hebben geen recht op een schadevergoeding.

“Colonia Dignidad” werd in 1961 nabij de Chileense plaats Parral op een landgoed van meer dan 13.000 hectare gesticht door Duitse immigranten, onder wie de voormalige nazi Paul Schäfer. In de sekte waren foltering, dwangarbeid en kindermisbruik decennialang schering en inslag. Tijdens de militaire dictatuur van Augusto Pinochet (1973-1990) collaboreerde “Colonia Dignidad” ook met het regime: de kolonie werd gebruikt als detentiecentrum waar oppositieleden werden gemarteld en gedood.

Na het einde van de dictatuur van Pinochet begon de Chileense justitie op te treden tegen “Colonia Dignidad”. Schäfer kon, nadat hij 8 jaar op de vlucht was geweest, in maart 2005 worden opgepakt in Argentinië. In Chili werd hij een jaar later tot 20 jaar cel veroordeeld. De Duitser overleed in 2010 aan hartproblemen in zijn cel in Santiago.

Om te breken met het verleden, werd de kolonie in 2005 herdoopt tot “Villa Baviera”. Vandaag wonen er nog steeds mensen en is ze hoofdzakelijk een toeristische attractie.

# Belga context ## Related picture(s) [CHILE-GERMANY-COLONIA DIGNIDAD]

View full context on [BelgaBox]

(belga)