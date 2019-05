Snel mee met Play-off 2: Kortrijk pakt groepswinst met klinkende overwinning, Waalse ploegen gaan onderuit

Play-off 2 zit er officieel op voor de zes ploegen uit Groep B. KV Kortrijk mag als groepswinnaar tegen Charleroi strijden voor een mogelijk Europees ticket.

De Kerels kregen op de slotspeeldag in de groep rode lantaarn Cercle Brugge over de vloer in het Guldensporenstadion. Imoh Ezekiel opende in de 18de minuut de score voor Kortrijk. In de laatste twintig minuten diepte de thuisploeg de klinkende overwinning nog aan via doelpunten van Christophe Lepoint, Teddy Chevalier en Kristof D’Haene: 4-0. Kortrijk eindigt de groep met 24 punten, Cercle is troosteloos laatste met amper 7 punten uit tien wedstrijden.

Union was de enige ploeg die KV Kortrijk nog van de groepswinst kon houden. Dan moest het wel zeker winnen op het veld van Zulte Waregem. Essevee wilde in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen echter niet teleurstellen en stond na een halfuur al 2-0 voor dankzij doelpunten van Idrissa Sylla en Hicham Faik. Faïz Selemani scoorde snel de aansluitingstreffer, maar verder geraakte Union niet. De tweedeklasser eindigt Groep B zo met 20 punten, Essevee telt er 13.

En dan was er ook nog het treffen tussen Moeskroen en Waasland-Beveren, twee ploegen die niets meer te winnen hadden. En dus werd er veel gescoord. Taiwo Awoniyi scoorde twee keer voor de thuisploeg, maar die verloor met 2-3. Beni Badibanga, Denzel Jubitana, Francesco Forte en Nana Opoku Ampomah deden de netten trillen voor de bezoekers die afsluiten met 13 punten. Moeskroen heeft er slechts 8.