Malinovskyi aast op vertrek: Italiaanse en Engelse interesse voor middenvelder van Genk (dat het spel hard speelt)

Landskampioen Genk gaat volgend seizoen de Champions League in, maar met welke ploeg zal dat zijn? Hoogstwaarschijnlijk zonder ­Trossard, Berge en Samatta. Maar dat zijn niet de enigen. Onder de sleutelspelers voelt ook Ruslan Malinovskyi dat de tijd rijp is om de stap te zetten naar een grotere competitie.

Dat Leandro Trossard en Sander Berge vorig jaar konden worden overtuigd om nog een jaartje bij Racing Genk te blijven maar nu op een transfer azen, is bekend. Het zijn echter niet de enigen van de landskampioen die in het verleden al mooie aanbiedingen naast zich neerlegden. Vorige zomer kwam Celta de Vigo, eerder al geïnteresseerd in Trossard, aankloppen voor Ruslan Malinovskyi. Een beetje te laat en een akkoord werd nooit gevonden. Meer nog, Genk besloot de Oekraïner prompt te belonen met een nieuw contract, tot 2022.

Vandaag wordt er evenwel opnieuw aan zijn mouw getrokken. Met 16 goals en 16 assists in 51 wedstrijden kan Malinovskyi indrukwekkende cijfers voorleggen voor een middenvelder. Vandaar dat er vanuit Italië en Engeland interesse is. Hoewel hij het altijd prima naar zijn zin had in Limburg, beseffen de 26-jarige linkspoot en zijn vrouw Roksana dat dit het ideale moment is om een stap hogerop te wagen. Tenslotte speelt hij al 3,5 seizoenen in Genk. De enige andere buitenlander die er al zo lang speelt, is Aly Samatta en ook die hoopt zijn slag te kunnen slaan.

Minstens 10 miljoen

“Ruslan heeft een mooie tijd gehad in Genk, maar hij heeft de leeftijd waarop hij zich klaar voelt voor een stap hogerop. En er zijn nu clubs concreet”, zegt zijn spelersmakelaar Sergiy Serebrennikov. “Daarom werken we ook aan een transfer. Over enkele weken hopen we toch een deal te kunnen sluiten.”

Gezien de financiële luxepositie waarin Genk verkeert, kan de nieuwe landskampioen het spel hard spelen. Voor minder dan 10 miljoen euro lijkt het onmogelijk om Malinovskyi weg te krijgen.