COMMENTAAR. Een competitie met 18 ploegen én play-offs. Dat zijn minstens 44 wedstrijden. Serieus blijven, alsjeblieft

Het was genieten donderdag. De titel van KRC Genk is al uitgebreid bejubeld maar de sportieve reactie van Club Brugge, voorzitter Verhaeghe in het bijzonder, zette het leuke seizoen dat de neutrale voetballiefhebber op het veld beleefde in de verf. Veel nieuwe talenten gezien, aanvallend voetbal, spectaculaire wedstrijden, Genk en Club overwinterden: het was best prettig. Als het over voetbal zelf ging.