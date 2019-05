Mode is er niet alleen voor langbenige godinnen. Met die boodschap vond in Colombia de Walkway Inclusion-modeshow plaats, in de stad Cali. Een modeshow die afwijkt van de norm. Onder de modellen: mensen met een fysieke of mentale beperking, vrouwen in rolstoelen, leden van inheemse volkeren, holebi’s, albino’s en daklozen. De organisatoren hopen met de modeshow het respect voor mensen van alle soorten en maten te vergroten. (jvde)