Hij vergokte z’n voetbalcarrière en waarschuwt nu Belgische spelers

Davies toert tot eind volgende week door ons land. Hij doet dat op uitnodiging van de ProLeague, die met de Kansspelcommissie een protocol sloot om te vechten tegen problematisch gokken en matchfixing. Bij alle 24 profclubs gaat hij langs om zijn verhaal te vertellen. Gisteren sprak hij de spelers van Beerschot-Wilrijk toe. “Heb je een gokprobleem? Praat erover. Voor jonge mannen is het zo moeilijk om toe te geven dat ze een probleem hebben. Als je ploegmaat geld bij je komt lenen of in zijn wagen voor het stadion slaapt omdat hij geen geld meer heeft om te tanken, dan weet je dat het grondig fout zit.”

De man weet waarover hij praat. “Roulette, casino, paarden- en hondenrennen, sportwedstrijden... Ik gokte op alles. Ik gokte de hele nacht door en sliep niet meer. Tien jaar lang. Op de duur gokte ik ook op eigen wedstrijden, ook op verlies. Tijdens de rust stopte ik mijn gsm in mijn shorts, ging naar het toilet en zette geld in. Toen we verloren, was ik blij omdat ik geld gewonnen had. Gokken had mijn leven overgenomen en was veel belangrijker geworden dan het voetbal.”

Naar de afkickkliniek

Op 8 juni 2015 plaatste Scott Davies (31) zijn laatste inzet op een paardenrace. Hij won 400 pond. “Mijn moeder stond in tranen aan het gokkantoor te wachten. Ze smeekte me om te stoppen, zei dat het mijn dood zou worden. Ik heb mezelf thuis opgesloten. Ik hield een mes tegen mijn borst. Ik wilde dat de pijn stopte. Toen pas heb ik toegegeven dat ik een probleem had.”

Scott Davies “Ik gokte de hele nacht door en sliep niet meer. Tien jaar lang. Op de duur gokte ik ook op eigen wedstrijden, ook op verlies”

Davies ging 26 dagen naar een afkickkliniek. Daar ontmoette hij voor het eerst een andere voetballer met gokproblemen. “Hij begreep mij. Ik begreep hem.” Na een paar maanden vroeg de kliniek hem om voor een publiek te spreken. Sindsdien vertelt Davies zijn verhaal aan Engelse clubs. “En nu kan ik zeggen dat het goed met mij gaat.”

Davies komt van ver, na een gokverslaving die al op jonge leeftijd begon. “Ik was zestien toen ik naar voetbalclub Reading trok. Ik kreeg in het begin 50 pond per week, maar vergokte alles. Ik had zelfs geen geld meer om een ticket voor de bus te kopen en stapte dan maar twee uur te voet naar huis. ’s Ochtends was ik te moe om te gaan trainen.”

Niet trots

“Ik ben niet trots op wat ik heb gedaan om mijn gokverslaving te financieren. Eén keer heb ik 500 pond geleend bij een vriend die net zijn moeder had verloren door zelfmoord. Ik zei dat ik het geld nodig had omdat ik mijn auto in de prak had gereden. Een leugen.”

Wat er van zijn carrière had kunnen worden zonder die gokverslaving? “Misschien was ik dan nu wel op mijn best. Eén op de zes sporters in Engeland gokt meer dan hij zich financieel kan veroorloven. Dat zijn veel carrières die kunnen worden verwoest.” Toch heeft Davies geen hekel aan gokken. “Er zijn veel mensen die een gokje wagen zonder in de problemen te komen. Maar ik kon niet stoppen. Dát was mijn probleem.”

Dat gokbedrijven profclubs sponsoren, vindt hij geen probleem. “Als we sponsoring door gokbedrijven verbieden, waar komt het geld in het voetbal dan vandaan? Ik werk liever met dan tegen de goksector.”