De nukkigste kat ter wereld is overleden

De beroemdste kat ter wereld is niet meer. Tardar Sauce, beter bekend als Grumpy Cat, stierf aan een infectie aan de urinewegen. Ze werd niet ouder dan zeven jaar, maar in haar korte leven groeide ze uit tot een internetfenomeen met 8,3 miljoen volgers op Facebook, 2,4 miljoen op Instagram en 1,5 miljoen op Twitter. Haar baasjes maakten het nieuws overigens zelf bekend via Twitter.

Grumpy Cat veroverde het internet in 2012, toen op Reddit haar foto werd geplaatst. Het beeld sloeg in, vooral door dat atypische snoetje en grote ogen, waardoor de poes voortdurend in een rothumeur leek te verkeren. Maar eigenlijk leed Grumpy Cat aan de kattenversie van dwerggroei en heeft ze een kaakprobleem. Haar baasje Tabatha Bundesen kon wel breed lachen: haar troetelbeest bracht naar schatting minstens 81 miljoen euro binnen. Tabatha kon haar job als serveuse snel opgeven.

Die eerste foto betekende immers het begin van een ongelooflijk succesverhaal, vooral nadat een meme (fotocollage) werd gemaakt met allerlei cynische zinnetjes. In 2014 kreeg Grumpy Cat zelfs een eigen film, Grumpy Cat’s worst Christmas ever. Het jaar daarop werd haar wassen versie zelfs toegevoegd aan de collectie van Madame Tussauds in San Francisco.

AP

(nba)